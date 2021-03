SEOUL - Aktris Chae Soo Bin berpotensi kembali berakting di layar kaca setelah A Piece of Your Mind yang dibintanginya bersama Jung Hae In tahun lalu tak terlalu sukses. Kini, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama Our Police Course.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, King Kong by Starship. “Chae Soo Bin mempertimbangkan tawaran untuk membintangi Our Police Course dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari OSEN, Selasa (9/3/2021).

Drama Our Police Course berkisah tentang anak muda yang lahir di tahun 2000. Mereka kuliah di sebuah universitas paling konservatif di Korea Selatan dan menjalani kehidupan kampus sesuka mereka.

Jika Chae Soo Bin menerima tawaran ini, maka dia berpotensi beradu akting dengan Kang Daniel. Idol K-Pop itu, menurut Soompi, mendapat tawaran untuk berperan sebagai Wi Seung Hyun, seorang mahasiswa baru di Korean National Police University.

Dia sangat mengagumi sang ayah yang menjabat sebagai komisaris Kepolisian Gyeonggi Dongbu. Dia bertekad mengikuti jejak sang ayah menjadi polisi namun semuanya berubah ketika dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Go Eun Gang.

Karakter Go Eun Gang tersebut tampaknya akan diserahkan kepada Chae Soo Bin. Skenario Our Police Course ditulis oleh Lee Ha Na, yang karyanya mencuri perhatian ketika memenangkan kompetisi skenario drama yang digelar KBS dan MBC. Lee akan berkolaborasi dengan Kim Byung Soo yang akan menduduki kursi sutradara dalam drama tersebut. Kim sebelumnya sukses menggarap drama Hwayugi dan He is Psychometric. Sementara itu, Studio and New ditunjuk sebagai rumah produksi drama tersebut. Drama Our Police Course rencananya akan tayang di platform streaming over-the-top (OTT).*