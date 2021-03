JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga mendiang Julia Perez. Sang adik, Nia Anggia, dikabarkan positif mengidap Covid-19.

Kabar tersebut diumumkannya lewat Instagram. Dia bercerita divonis positif Covid-19 pada 3 Maret 2021, setelah sebelumnya menjalani swab tes.

"Semalam saya melakukan test covid dan hasilnya POSITIVE COVID-19. Anak-anak dan semua pekerja di rumah semalam langsung dites Covid," ujar Nia Anggia dalam unggahannya.

Beruntung pada unggahan selanjutnya ia menyebut bahwa anak-anaknya negatif dari Covid-19. Namun, ia mengaku sedih lantaran terpaksa harus berjauhan dengan sang buah hati.

"Saat ini hanya bisa melihat anak-anak dari kejauhan. Ah sedih banget melihatnya. Alhamdulilah kemaren anak-anak dites PCR SWAB hasilnya negatif. Termasuk semua para pekerja di rumah juga hasilnya negatif, thank God," tuturnya.

Nia Anggia menambahkan, "Thats all matters, maminya boleh sakit tapi anak-anaknya kalau bisa jangan. Mami isolasi mandiri dulu ya sayang-sayangku. I'll be back soon saat 1.000% free from Covid-19!"*

(SIS)