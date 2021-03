JAKARTA - The winner of The Voice Indonesia 2019, Vionita Sihombing kini kembali lagi dengan single kedua setelah merilis single pertama di tahun kemarin. Berbeda dengan yang pertama, Jangan Muncul Muncul Lagi yang segar, fresh dan ceria, single ke-2 yang diberi judul Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu atau DMLAMD bernuansa pop ballad dan mengiris kalbu.

DMLAMD menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta pada sahabatnya sendiri dan selalu ada disaat jatuh bangun nya sang pria, namun sang pria tetap mau berada difriendzone.

DLAMD di ciptakan oleh Raguel Lewi, seorang pencipta lagu yg sukses membawa Mawar De Jongh ke puncak chart lagu Indonesia. Single ini hanya memerlukan waktu 1 bulan untuk rampung. Mulai dari pemilihan lagu hingga pengerjaan video klip nya. Vio mengatakan bahwa DMLAMD merupakan karya yg berkesan baginya, karena cerita dan waktu nya bertepatan dengan suasana hati nya saat ini.

"Dari awal tuh pas dikasih demo lagu aku sempet bimbang mau pilih lagu ini atau engga, karena jujur aja aku lagi ngalamin hal ini. Dan takut kalau ketahuan. Hahaha tapi pas aku pikir pikir, kayanya semesta mendukung nih. Jadi yaudah, siapa tau justru meledak nanti lagunya" ujarnya.

Tidak heran DMLAMD bila didengar terasa sedih dan menyentuh hati, mungkin dapat dikatakan ini adalah soundtrack of broken heart atau soundtrack of friendzone. Dengan kata lain, single ini mewakili perasaan banyak orang yang sedang mengalami hal tersebut. Vio berharap semoga lagu ini nantinya dapat menjadi Top Of Mind orang orang yang mendengarkannya dan semoga lagu ini dapat menjadi inspirasi banyak orang untuk berani mengakhiri sakit hati karena suatu hal yang sia sia. "Yang lagi di friendzone-in semangat ya, yuk berhenti. Kita cari orang lain yg punya cinta untuk kita, ngga usah ngarepin yang enggak jelas gitu," tegasnya. Sudah siap patah hati bareng Vionita? DMLAMD kini sudah dapat di dengarkan di seluruh music platfrom, dan Video Klip nya sudah tersedia di youtube channel Hits Record!