JAKARTA - Wulan Guritno mengaku khawatir untuk melepas ketiga buah hatinya, Shaloom Syach, Jeremiah Alric, dan London Abigail, untuk hidup mandiri kelak.

"Deg-degan. Apakah gue sudah melakukan hal yang benar untuk nanti melepas anak-anak hidup sendiri?" Kata Wulan, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Kamis (4/3/2021).

Sebagai ibu, Wulan tentu akan selalu berada di sisi mereka. Namun, dia juga ingin anak-anaknya mampu hidup mandiri. Karena itulah, persiapan membentuk karakter sejak dini itu penting baginya.

Baca Juga:

Potret di Kapal, Begini Penampilan Wulan Guritno dan Georgina Rodriguez

Wulan Guritno Tidak Bahas Hak Asuh Anak dalam Gugatan Perceraian

Istri Adilla Dimitri ini menyebut bahwa peran orangtua atau pendidikan di rumah sangat penting untuk membangun karakter kuat anak. Wulan sendiri sudah menanamkan dua poin penting kepada buah hatinya.

"Kuncinya dua. Be yourself (jadi diri sendiri) dan knowing what you want (mengetahui keinginan diri sendiri)" ungkap Wulan.

"Aku selalu menerapkan be yourself. Itu sih yang paling utama. Arti be yourself itu dalam banget karena kadang kita termakan oleh manusia lainnya. Iri, dengki, itu karena enggak jadi diri sendiri," sambungnya.

Setelah menjadi diri sendiri, maka tinggal fokus untuk menentukan keinginan diri sendiri. Menurut Wulan, selama perjalanan inilah anak-anak perlu mental yang kuat, dan hal itu bisa tumbuh dari didikan orangtua.

"Kalau enggak kuat mental buat ngejalanin, pasti ada hambatan tuh. Itu bisa belok-belok arah. Pada saat itu, kalau kuat mental, bisa nampar diri sendiri untuk kembali ke jalurnya," ujar aktris Perfect Dream itu.

(aln)