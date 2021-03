JAKARTA - Mawar Eva de Jongh beradu akting dengan Vino G Bastian. Setelah sukses memerankan Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, Mawar Eva kini menjadi bintang utama dalam sebuah film baru yang judulnya belum terungkap.

Spesial, Mawar akan beradu akting dengan aktor kawakan seperti Vino G Bastian. Vino lewat akun Instagram miliknya, mengunggah foto dengan kata romantis, dengan menyematkan kata "Lockdown,".

"If you truly love someone, don’t ever decorate their eyes with tears. (Jika Anda benar-benar mencintai seseorang, jangan pernah menghias matanya dengan air mata)," ucap Vino G Bastian.

Warganet pun dibuat penasaran dengan unggahan Vino dan foto serupa yang diunggah Mawar Eva.

Vino G Bastian dan Mawar Eva sebelumnya, memang terlibat dalam film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia. Sebuah film box office Korea yang kemudian diadaptasi versi Indonesia.

”Miracle in cell no 7 kah??!!!.” tanya @bruzhka. Postingan ini mendapat balasan dari @kharimatunnisa132,”@bruzhka bukan lockdown judul filmnya. Ini film terbarunya.”

Lantas, postingan Mawar dan Vino merupakan adegan film tersebut, atau film terbaru mereka berjudul Lockdown seperti caption yang ditulis Mawar?

