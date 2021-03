JAKARTA - Tiket konser Afgan dan Rossa bertajuk 'Afgan Rossa The Concert' ludes dalam sekejap. Tentu saja hal tersebut membuat Rossa senang. Ia pun mengaku tidak menyangka tiket konsernya akan ludes terjual. Netizen pun ramai membanjiri kolom komentar.

Antusiasme masyarakat yang besar dan haus akan hiburan langsung menyerbu penjualan tiket, hingga ludes hanya dalam waktu singkat.

Melihat hal tersbeut, Rossa tampak mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membeli tiket konsernya bersama Afgan. Bahkan, ia meminta para pembeli untuk menuliskan request lagu yang kemungkinan besar akan dinyanyikan dirinya dan juga Afgan dalam konser tersebut.

"Guys!! Makasiii udah beli tiket pre-sale 1, gak nyangka udah lebih dari kuota dan sampe ditambahin tiketnya," tulis Rossa pada keterangan video.

"Siapa aja nih yang udah dapat tiket “Afgan Rossa - The Concert” untuk tanggal 27 Maret 2021? Kalian pengennya kita nyanyi lagu apa aja? Tulis di komen juga apa alasannya kamu beli tiket The Concert yaa," sambungnya.

Unggahan Rossa langsung diserbu oleh penggemarnya, terutama yang sudah mendapatkan tiket dari penjualan pertama. Mereka bahkan terlihat memesan beberapa lagu yang diharapkan dapat dibawakan oleh Rossa dan Afgan, salah satunya ialah Untukmu Kubertahan.

"Akuuu udh beli tikenyaa bubuuu, udh dari awal pre-sale di buka. Aku pengen bgt agan sama bubu nyanyiin lagunya Nathan sykes ft Ariana grande Over and Over again, pasti keren dan pecah bgt asliii huhu. Smg keinginanku ini ternotice," tulis dinda.rwn.

"Aku udah beli teh pek 2x maruk gak sih, yang pasti harus lagu romantis ya pengen banget kalian nyanyi Jalan Terus yg punya afgan.ini pertama x aku ntn konser ingin menjadi bagian dr cerita cinta kalian aja. semoga selalu sehat n bahagia, see you at marc 27 guys😍 spread the love," tulis neneng.susanti.

"Duet lagu Ayat-ayat Cinta dan Untukmu Kubertahan please.. Agfan pernah nyanyiin AAC ini di konser tribute dan keren banget, kebayang kalau diduetin pasti pecah... Untukmu Kubertahan cocok buat nyemangatin kita di jaman covid ini, bertahan untuk nggak kemana2. Jangan lupa nyanyiin lagu cipt afgan Sisakan hatimu juga. Jadi nggak sabar..," tulis meyza.sya.