LOS ANGELES - Kylie Minogue mendapatkan penghasilan besar lewat album Disco pada 2020 silam. Ia merengkuh keuntungan sekira GBP1,8 juta atau Rp35 miliar.

Angka tersebut tergolong besar mengingat kondisi pandemi virus Corona (COVID-19).

Dilansir dari laman Mirror, Minggu (28/2/2021) kekayaan bersih pelantun I Should Be So Lucky tersebut mencapai GBP 73 juta atau Rp1,4 triliun. Bisa dibilang ini pencapaian terbesarnya dalam karir bernyanyinya.

 

Baca juga:

5 Artis Ini Berhasil Sembuh dari Penyakit Kanker

Rumah Disatroni Stalker, Kylie Minogue Lapor Polisi

Disco merupakan album ke-15 penyanyi asal Australia tersebut yang dirilis pada 6 November 2020. Album tersebut sebagian besar direkam di studio rumah sang penyanyi selama pandemi.

Album tersebut juga mendapatkan sertifikasi gold dari British Phonographic Industry (BPI) satu bulan setelah dirilis untuk penjualan 100.000 unit.

 

Menariknya album juga mencapai puncak di negara asal sang penyanyi Australia, dan di peringkat 10 teratas di delapan negara termasuk Austria, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Selandia Baru. Beberapa lagu hits dalam album ini diantaranya Say Something, Magic, dan Real Groove.

(edh)