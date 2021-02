JAKARTA - Ada yang baru dari Ahmad Abdul (Runner up Indonesian Idol Season 9) di awal tahun 2021 ini. Sebuah keputusan besar diambil Abdul dengan merubah nama panggungnya menjadi ABDA.

“Aku merubah nama panggungku menjadi ABDA sejak bulan November 2020 yang lalu. Awalnya karena merasa masih banyak orang yang tidak tahu bahwa aku sudah punya karya sendiri dengan merilis 4 lagu dengan nama panggung sebelumnya. Masih banyak orang menatap sebelah mata karena aku adalah hasil dari ajang pencarian bakat dan mereka mungkin berpikir kalau aku hanya bisa menyanyikan lagu-lagu cover. Aku ingin menghilangkan image itu. Di luar itu aku butuh nama yang lebih universal, yang lebih gampang di ingat dan menjadi sesuatu yang baru. Menyadari bahwa jalur musik yang aku jalani berbeda, ini adalah salah satu strategi dan keputusan untuk sesuatu yang ingin aku capai.”, jelas ABDA soal perubahan namanya.

Kini ABDA hadir dengan sebuah lagu baru yang ia tulis sendiri berdasarkan apa yang ia rasakan dalam menjalani perjalanan karier bermusiknya. Lagu yang diberi judul “Gold” ini, mengangkat besarnya rasa optimis yang dimiliki Abda dalam menjalani kehidupannya. Dituangkan melalui alunan musik yang apik, dengan deretan kata-kata yang tepat dan dinyanyikan dengan kualitas vokal yang sangat mumpuni, membuat lagu berbahasa inggris ini mampu menunjukkan kualitas ABDA sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu yang handal.

“Gold bercerita tentang perjuangan aku sendiri. Lebih melukiskan siapa diri aku, background aku dan tujuan yang sedang aku jalani sekarang. Lagu ini benar-benar sebuah kemarahan dari sebuah proses yang sebelumnya sampai saat ini. Semua emosi dituangkan disini dan memperkenalkan Abda secara lebih dekat dan lebih dalam lagi baik secara lirik dan musiknya. Aku pengen menunjukkan bahwa aku penyanyi yang punya karya, aku bisa berkarya, disini aku keluarkan semua keluh kesah dari apa yang sudah aku lalui”, ungkap Abda.

Untuk proses pengerjaan lagu ini, Abda mengajak musisi-musisi hebat yang sudah pernah bekerjasama dengannya dikarya-karya sebelumnya. Untuk musiknya ia dibantu oleh Marco Steffiano, Jessi Mates, Josh Kunze, Kitut Sinjingo dari S/EEK, Dennis Svara dan dibantu juga oleh Kamga sebagai vocal director.

“Kalo genre-nya masih di ranah Pop, disini musiknya lebih gahar dibanding lagu-lagu ku sebelumnya. Mungkin bisa dibilang lebih ke Pop /Alternative/Indie, ada folk-nya juga karena main aku lebih suka folk. Proses pengerjaan lagu ini juga mulus aja sih, meski menghabiskan waktu sekitar 1 bulan namun dikerjakan dengan sangat fun. Bahkan waktu aku menulis lagu ini, bener-bener aku tidak melihat referensi sama sekali karena ingin tahu kapasitas aku untuk membuat sebuah karya”, ucap ABDA yang juga baru saja merilis single kolaborasi bersama Andre Dinuth.

Lagu “Gold” bukanlah lagu pertama yang ditulis ABDA dalam bahasa Inggris, sebelumnya ia tercatat beberapa kali telah merilis single berbahasa Inggris seperti “Coming Home”, “Up To The Sky”, “Tell Me Something”. Dan ABDA juga sudah merilis 2 lagu berbahasa Indonesia yaitu “Yang Terbaik” dan “Bukan Cintaku”. Tentu karya sebelumnya yang dirilis dengan nama Ahmad Abdul.

“Mungkin karena aku merasa lebih nyaman menulis lagu dalam bahasa Inggris. Selain karena bahasa yang universal, aku merasa lebih mudah aja sih menemukan nada dengan bahasa Inggris. Tapi enggak menutup kemungkinan untuk karya berikutnya, aku tulis dalam bahasa Indonesia”, tutur ABDA.

Sebelum dikenal banyak orang, ABDA sudah malang melintang menjadi musisi kafe sambil bekerja sebagai seorang graphic designer di sebuah hotel di Bali. Hingga akhirnya, ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018 di stasiun TV RCTI dan berhasil menjadi juara Runner Up. Setelah itu, peluang berkarier di industri musik Indonesia semakin terbuka buat ABDA.

“Lagu ini adalah karya perdana dan pertama dari seorang ABDA. Sebuah lagu berbahasa Inggris namun ini adalah karya dari seorang anak bangsa Indonesia. Semoga bisa dinikmati oleh semua orang, semoga lagu ini juga bisa membawa ABDA berkarier lebih jauh lagi. Gold is coming for you”, tutup ABDA.

GOLD (Lirik)

Father's a drunkard

My mother kept dreaming of her yard

Well, I'm not surprised at all

Brother's a fighter

My sister took lead of what she got

Far away from sight

Then I realized that I had to go

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Best friends they come

And they go and they come

I don't wanna know

Cause I don't care anymore

Yeah, I don't care anymore

No, No! I'm used to this

Just like my first kiss

It felt right then it disappeared

Then I realized that I had to go

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Don't bother I'm leaving

There's something I'm chasing

I'll be gone you don't need to know

Don't stop me from dreaming

I'll follow my insticts

I'll be gone you don't need to know

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Cause I'm still searching, searching

Searching for my own gold

I never asked for more

Cause I'm still searching (I'm still searching)

I'm still searching (I'm still searching)

I never asked for more

Best friends they come

And they go and they come

I don't wanna know

Well, I'm not surprised at all