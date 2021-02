JAKARTA - Anggi Marito berhasil menutup babak spektakuler show Indonesia Idol Special Season dengan lagu My Heart Will Go On, Selasa (23/2/2021). Peserta asal Tarutung, Sumatera Utara tersebut dinilai mampu membawakan lagu milik Celine Dion tersebut dengan caranya sendiri.

Bahkan Ari Lasso memberikan standing ovation untuk penampilannya tersebut. Rossa juga mengakui bahwa Anggi mampu menaklukkan tantangan lagu tersebut.

"Celine Dion itu adalah penyanyi idola aku dari jaman aku kecil, sampai sekarang. Enggak terbantahkan dan enggak ada yang bisa menggantikan Celine Dion di hati aku. Malam hari ini kamu menyanyikan lagu My Heart Will Go On dengan aransemen yang berbeda dan menantang. Dan kamu bisa menaklukkan tantangan itu," kata Rossa.

Disisi lain, Kaka Slank selaku juri tamu mengungkapkan bahwa Anggi mampu menutup show dengan sangat apik.

"Berusaha menghilangkan image Celine Dion itu berat. Tapi aku bilang kamu sukses menutup Spektakuler Show 6 dan aku dapat sesuatu yang klimaks," kata Kaka.

