JAKARTA - Amanda Manopo mengaku bahwa dirinya baru saja mendapat ancaman. Entah dari mana, tetapi ia menyebut bahwa ancaman tersebut membuat psikis serta hatinya merasa sakit.

Dalam akun Instagram Storiesnya, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu tampak mencurahkan perasaannya terkait hubungan dengan seseorang. Melalui tulisannya, gadis 21 tahun itu mengaku merasa takut dan cemas akan sebuah hal yang kini menjadi konsumsi publik.

"Berat sekali harus melakukan hal seperti ini. Sebenarnya aku nggak mau akan jadi seperti ini yang nantinya akan jadi konsumsi publik," tulis Amanda Manopo di Instagram Storiesnya.

"Jujur sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang. Dimana sudah tidak punya hubungan status. Dan hari ini di ancam yang membuat sikis dan hati menjadi sakit," lanjutnya.

Lebih lanjut Amanda tampak menuliskan perasaannya yang kerap dijadikan sebagai konten. Bahkan di akhir unggahannya, Amanda berharap agar orang tersebut tidak lagi menggunakan namanya dan semakin memperkeruh keadaan.

"Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan untuk mengupload apapun yang kamu sukai dan melakukan hal-hal yang aneh di luar sana," tambahnya.

"Setelah semua drama yang sudah di buat di konten mu, aku harap untuk tidak memperkeruh suasana dengan menggunakan nama aku lagi. Can you just stop it?," tegasnya.

Entah ditujukan untuk siapa, namun Billy Syahputra diketahui baru saja mengunggah sebuah video di akun Youtube Channelnya dan membicarakan banyak hal tentang Amanda Manopo.

Sementara itu, di saat yang berdekatan, ada pula seorang pria pemilik akun @bayu.seti41 yang memajang fotonya bersama Amanda di billboard dan mengaku bahwa ia adalah mantan kekasih dari bintang film Kelam tersebut.