JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia tampak bahagia usai mendapatkan hadiah dari kekasihnya di momen hari kasih sayang yang jatuh kemarin, Minggu, 14 Februari 2021. Melalui akun Instagram Storiesnya, Gisel terlihat mengunggah video saat dirinya membuka hadiah yang diberikan oleh Wijaya Saputra.

Dalam unggahan tersebut, terlihat sebuah buket bunga kecil dan dua bungkus coklat bertuliskan 'I'm lucky to have you' dan 'I heart you'. Bahagia lantaran mendapatkan hadiah dari pria yang akrab disapa Wijin tersebut, Gisel terlihat mengucapkan berterima kasih pada kekasihnya.

"Thank u for always being by my side @jaysforeal! This is sweet," tulis Gisella Anastasia pada unggahan video saat dirinya membuka hadiah.

Video tersebut rupanya juga turut diunggah ulang oleh Wijin di akun Instagram Storiesnya. Tak lupa, ia juga turut mengucapkan kalimat cinta untuk mantan istri Gading Marten tersebut.

"You're the most lovely and the strongest woman I have ever known. I love you always @gisel_la," jawab Wijin.

Akan tetapi, netizen yang melihat unggahan tersebut tampak mencibir hadiah pemberian dari Wijin untuk Gisel. Pasalnya, coklat yang diberikan oleh mantan kekasih Agnez Mo tersebut, dibanderol dengan harga diskon kurang dari Rp10.000.

"B**g2 doang nihh?? Lagi diskon di alpamart..tercium tydac mampuuuu.....," tulis lilycherry67. "Fyi itu b**g” di alfamidi lg diskon jadi 9,500," tulis dwiarlestary. "Gak nyampe 50rebuuuu," tulis milaahmad79. "Diendorse ya valentinenya," tulis dar088.