JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans mendadak menjadi sorotan warganet. Hal tersebut lantaran dirinya memasang wajah sedih dengan mata sembab di Instagram.

"It’s okay to not be okay, storms don’t last forever (Tidak apa-apa tidak baik-baik saja, badai tidak berlangsung selamanya)," tulis Aurelie melengkapi keterangan fotonya, pada Kamis (11/2/2021).

Baca Juga:

- Aurelie Moeremans Ungkap Masa Kecil Suram, hingga Kena Bully

- Aurelie Moeremans Ungkap Kenal Pacar Lewat Instagram

Unggahan tersebut langsung menyita perhatian warganet dan rekan artis. Tak sedikit yang khawatir dengan mantan kekasih Ello tersebut.

"Aurelie kenapa? sini cerita," tutur salah satu warganet.

"Are you okay boi? (Apakah kamu baik-baik saja) ," tanya Angela Gilsha.

Tak hanya itu, banyak rekan artis juga yang memberikan semangat untuk perempuan 27 tahun tersebut.

"You got this, keep going whatever you feel now, know you worth it #girlpower (Kamu bisa melewati ini, teruskan, tidak peduli apa yang kamu rasakan sekarang. Kamu berharga," dukung Harini Sondakh.

"Feel better soon (segera merasa lebih baik)," ujar Afgan Syahreza.

(LID)