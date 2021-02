JAKARTA - Jessica Iskandar kembali mengunggah foto kesehariannya usai memilih untuk menetap di Bali. Meski telah memutuskan untuk tinggal di Bali, ibu satu anak itu tampaknya tetap ingin agar para penggemarnya bisa mengetahui kegiatan sehari-harinya.

Baru-baru ini, melalui akun Instagramnya, mantan tunangan Richard Kyle tersebut tampak memamerkan potret dirinya saat mengenakan baju renang warna hitam. Dalam foto yang kini telah disukai oleh hampir 150 ribu orang itu, Jedar terlihat menampilkan lekuk tubuhnya, terutama pada bagian dada serta pinggang dibalik baju renang yang ia kenakan.

Menandai unggahannya, wanita yang akrab disapa Jedar itu juga menuliskan keterangan foto. "Paint you with my eyes closed #bali,".

Unggahan tersebut sontak membuat ribuan pasang mata terpukau oleh kecantikan serta kemolekan tubuh dari wanita 33 tahun tersebut. Tak terkecuali pembawa acara, Vicky Prasetyo, yang juga ikut mengomentari potret dari adik kandung Erik Iskandar tersebut.

"Bagusss bangett yaaa pemandanganya @inijedar," tulis Vicky Prasetyo.

Komentar Vicky sontak membuat netizen ramai. Mereka bahkan tampak menandai akun Instagram milik calon istri Vicky, yakni Kalina, sembari memperingati pria tersebut untuk tidak mengecewakan perasaan mantan istri Deddy Corbuzier itu.

"@vickyprasetyo777 pemandangan yg mani nie," tulis Iranie_09.

"@vickyprasetyo777 matanya jangan jelalatan ngab," tulis Heniwahyuningsih_991.

"@vickyprasetyo777 diiih....bukanya mo kawin?? Masih aja komen begitu ke cewek lain. Kalau gw jadi @kalinaocktaranny mah ogah. Jadi istrinya," tulis Ratu_windy.

