LOS ANGELES - Kim Kardashian dan Kanye West tampaknya sudah mantap untuk bercerai. Sumber dekat pasangan ini bahkan mengatakan, keduanya tak lagi berkomunikasi, kecuali untuk kepentingan keempat anak mereka.

"Kanye West tak tahu kenapa Kim Kardashian belum mendaftarkan gugatan cerai. Jika memang harus, dia siap mendaftarkan gugatan derai," kata sumber tersebut seperti dikutip dari E! Online, Kamis (4/2/2021).

Sejak Januari 2021, Kim Kardashian dan Kanye West telah menjalani kehidupan terpisah. Kim lebih fokus mengurus keempat anak mereka sembari bekerja.

Seorang sumber mengatakan, bintang Keeping Up with the Kardashian itu mendapat dukungan penuh dari keluarga. "Keluarga Kardashian dan Jenner mencintai Kanye. Tapi mereka juga sepakat, berpisah adalah japan terbaik untuk Kim dan Kanye."

Beberapa hari terakhir, keluarga mencoba mengalihkan pikiran Kim dari peceraiannya. Mereka membawa Kim dan anak-anaknya berlibur ke Kepulauan Turks dan Caicos. Di sana, mereka juga merayakan ulang tahun Stormi Webster, putri Kylie Jenner. Lewat Instagram pribadinya, Kim Kardashian mengatakan, hanya ingin bersantai. Seperti diketahui, Kim Kardashian dan Kanye West telah menikah sejak 2014. Keduanya telah dikaruniai empat anak, North West (7), Saint West (5), (5), Chicago West (3), dan Psalm West (21 bulan).*