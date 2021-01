SEOUL - Lee Min Ho punya 4 fakta menarik dalam hidupnya. Setelah memulai kariernya sejak remaja, namanya mulai dikenal saat membintangi Boys Over Flowers. Dia juga salah satu aktor Korea Selatan yang kerap diagung-agungkan kaum hawa.

Sukses sebagai aktor Korea, membuatnya ingin terus mengembangkan sayap kariernya ke kancah internasional. Hal itu dibuktikannya saat sang aktor terpilih untuk membintangi serial Apple TV+, Pachinko.

Berikut adalah empat fakta seputar Lee Min Ho seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1. Sosok Dermawan

Di balik ketampanannya, aktor 33 tahun itu juga sosok yang dermawan. Pada 2014, dia membuat platform donasi sendiri bernama Promiz.

Promiz gabungan dari kata promise (janji) dan nama klub penggemarnya, Minoz. Saat diwawancara majalah Cosmopolitan Korea pada Maret 2017, dia mengungkapkan alasan mendirikan platform donasi tersebut.

“Aku memikirkan mereka yang berada dalam posisi sulit, pikiran itu muncul dibenakku setiap saat. Aku pikir aku sangat senang jika dapat terus berbagi, oleh karena itu lahirlah Promiz,” ujarnya.

2. Penyayang Bintang

Aktor The Heirs ini memiliki anjing adopsi jenis Mini Pinscher yang diberi nama Choco. Sang aktor kerap mengungkapkan cinta pada anjingnya lewat Instagram pribadinya.

Lee Min Ho juga pernah mengupload kebersamaan dengan anjingnya lewat channel YouTube, leeminho film bertajuk ‘Last Autumn #MK Ver.1’. Dalam video tersebut, sang aktor dan anjingnya bersama-sama dalam pemotretan di tempat berlatar daun berguguran.

3. Ingin Menjadi Pemain Sepak Bola

Ternyata aktor Legend of the Blue Sea ini sewaktu kecil bercita-cita sebagai pemain sepak bola, dia mengungkapkan saat wawancaranya dengan The Philippine Star pada 2012

“Waktu kecil aku ingin menjadi pemain sepak bola. Namun, aku mengalami cedera saat kelas 5 SD. Jadi aku melupakan menjadi seorang atlet. Ketika usiaku 18 tahun, aku berubah pikiran dan ingin menjadi aktor,” tuturnya.

4. Tidak Percaya Diri Saat Bernyanyi

Meski telah sukses merilis album, aktor The King: Eternal Monarch dalam wawancaranya dengan TenAsia pada 2013 mengaku, tidak percaya diri saat bernyanyi.

“Aku tidak berbakat dalam hal bernyanyi. Aku tidak percaya diri pada apapun di luar akting. Kalau bernyanyi di televisi aku tidak bisa, karena kemampuanku tidak cukup baik. Itu memalukan,” imbuhnya.