JAKARTA - Rachel Vennya mengaku sedang dalam titik terendah dalam hubungannya dengan Niko Al Hakim. Seperti diketahui, rumah tangganya dan Niko belakang dikabarkan retak.

Kabar tersebut menyusul keputusannya melepas hijab beberapa waktu silam. Selain itu, Rachel juga sempat mengunggah kata-kata terkait perceraian di Instagram pribadinya.

Sayang, Rachel Vennya tidak mengungkapkan secara pasti apa masalah yang tengah dihadapinya. Namun yang pasti, dirinya tidak ingin orang-orang berspekulasi terkait hubungannya dengan suaminya.

"Aku enggak mau orang-orang berspekulasi kalau pernikahan aku ini buruk, enggak kayak gitu juga. Soalnya apa yang aku lakuin sama pasangan aku sejauh ini paling banyak luar biasa," kata Rachel seperti dikutip dari channel Boy William, Kamis (28/1/2021).

Boy kemudian penasaran tentang perasaan Rachel Vennya kepada suaminya. "You still love him?" tanya Boy.

"Aku 7 tahun sama dia, sayang banget lah," jawab Rachel Vennya.

Untuk diketahui, Rachel Vennya dan Niko Al Hakim menikah resmi menikah pada 7 Januari 2017. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak, yakni Xabiru Oshe Al Hakim dan Aurorae Chava Al Hakim.