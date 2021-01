SEOUL - Aktris Jung So Min dipinang untuk membintangi drama Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi. Blossom Entertainment mengungkapkan, artisnya masih mempertimbangkan tawaran itu.

"Saat ini, belum ada yang bisa kami konfirmasi terkait tawaran tersebut," ungkap agensi tersebut dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (27/1/2021).

Drama Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi berkisah tentang anggota pasukan rahasia kerajaan yang bertugas menyamar dan membongkar korupsi di daerah. Jung So Min ditawari untuk memerankan lakon Kim Jo Yi, seorang perempuan yang memiliki pemikiran modern.

Dia meyakini bahwa seorang perempuan bisa bercerai. Sayangnya, dia hidup di era Joseon di mana perempuan bahkan tak masuk dalam kartu keluarga. Impian Kim Jo Yi adalah bercerai dan memulai hidup baru.

Sementara itu, aktor The Uncanny Counter Jo Byeong Gyu digaet untuk berperan sebagai Ra Yi Eon. Dia digambarkan sebagai inspektur rahasia kerajaan termuda yang dikenal cerdas namun tak punya tujuan hidup. Apabila Jung So Min dan Jo Byung Gyu menerima tawaran ini, maka mereka akan memulai syuting dalam waktu dekat. Meski belum ada jadwal resmi, namun Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi akan tayang pada tahun ini.*