JAKARTA - Mengawali Langkah di industri musik, Tamangga mengikuti idola cilik, drama musikal laskar pelangi, hingga menjadi Runner Up The Next Boy/Girl Band yang tayang di GTV.

Kini tibalah kesempatan Tamangga untuk menjadi solois pria yang memiliki single perdana "Sehidup Semati".

Lagu ini mewakili semua yang menginginkan pasangan sehidup semati Tamangga, penyanyi muda yang memiliki suara khas, dengan penjiwaan yang kuat,merilis single perdananya yang berjudul sehidup semati.

Lagu yang bercerita tentang keseriusan seorang pria dalam menjalin hubungan dengan pasangannya, hingga mengulurkan hatinya untuk mengikat janji sehidup semati.

"Waktu pertama kali mendengarkan lagu ini, rasanya udah langsung jatuh cinta, terutama pada part reffnya..., rasanya ini akan Aku nyanyikan untuk pasanganku nanti.." Tukas Tamangga yang menceritakan perjumpaan pertamanya dengan lagu "Sehidup Semati" yang diciptakan oleh singer-songwriter, Kris Monte.

"Kini tibalah waktunya, kita melangkah berdua menapaki hari sehidup semati.."

Lirik Indah yang bercerita bagaikan perjalanan hidup yang dilalui oleh setiap manusia dalam percintaannya.

Lagu ini juga akan menjadi nyanyian wajib untuk setiap pertunangan dan pernikahan, sebuah soundtrack yang bisa dikenang setiap pasangan pada hari bahagia mereka. Sehidup Semati dirilis pada tanggal 20 Januari 2021 si seluruh platform musik digital, untuk official musik video juga dapat disaksikan di platform Youtube Chill Pill Academy.