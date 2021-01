JAKARTA - Gisel tak mau mempermasalahkan orang-orang yang menjadikannya target bullying usai terkena kasus video porno.

“Enggak apa-apa kalau aku mah,” ujar Gisel di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Gisel bisa memaklumi andai suara publik terpecah jadi dua kubu dalam menyikapi kasusnya.

“Pasti ada dua pihak, yang membully dan menyayangi. Itu memang konsekuensi dari apa yang aku lakukan di masa lalu,” jelas dia.

Baca Juga: Janji Michael Yukinobu Usai Jadi Tersangka Video Syur

Malahan, Gisel rutin mendoakan yang terbaik bagi mereka yang menyerangnya.

“Kadang aku ngirim doa juga buat mereka yang ngomongin segala macam. I still love them, and I bless them,” kata kekasih Wijaya Saputra.

Gisel tersandung masalah hukum usai video syur berdurasi 19 detik yang dia perankan tersebar di media sosial. Peran sang aktris terungkap usai beredar laporan masyarakat atas video yang dia perankan bersama Michael Yukinobu de Fretes.

(edh)