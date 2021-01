JAKARTA - Suami dari penyanyi Nindy Ayunda, Askara Parasady Harsono, dikabarkan tengah berurusan dengan pihak kepolisian. Pebisnis tersebut dikabarkan telah diamankan pihak kepolisian pada Kamis, 7 Januari 2021 kemarin, atas dugaan kasus penyalahgunaan narkoba.

"Beberapa waktu lalu kami amankan," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo dalam keterangan tertulis, Senin (11/1/2021).

Akan tetapi, jika memang benar suami dari wanita 32 tahun tersebut yang diamankan pihak kepolisian di kediaman pribadinya, pelantun Buktikan tersebut tampaknya tidak berada di samping Askara. Pasalnya, sejak 7 Januari kemarin, Nindy diketahui tengah berada di Bali.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan Nindy di akun Instagramnya, tepat 7 Januari 2021 kemarin. Bahkan hari ini, dirinya juga sempat mengunggah foto yang berlokasi di sebuah kafe di Bali.

"She takes a big breath and she remembers who the f she is," tulis Nindy.

