LOS ANGELES - Sarah Jessica Parker membawa kabar bahagia untuk penggemar film Sex and the City. Baru-baru ini, dia mengunggah teaser terbaru lewat Instagram pribadinya.

Bersama unggahannya tersebut telah ditonton lebih dari 2,4 juta pengguna Instagram. Dalam keterangannya, dia menuliskan, “Mau tak mau aku bertanya-tanya... di mana mereka sekarang?”

Tak hanya aktris 55 tahun itu yang mengunggah teasernya, Cynthia Nixon turut mengunggah dengan keterangan, “Kamu, Aku, New York, segalanya mungkin,” Kristin Davis pun ikut menambahkan, “Segalanya mungkin, sampai ketemu di sana.”

Mengutip E! News, Senin (11/1/2021), film Sex and the City akan menampilkan alur cerita yang baru. Nantinya, serial ini akan berganti judul menjadi, And Just Like That.

Serial ini akan mengisahkan Carrie Bradshaw, Charlotte York, dan Miranda Hobbes yang menjalani kehidupan cinta dan persahabatannya yang rumit di usia 50-an.

Tak hanya itu, serial ini juga akan terdiri dari 10 episode dengan masing-masing berdurasi 30 menit. Penggarapan serial ini akan dilakukan pada musim semi, dan mengambil lokasi di New York.

Dalam siaran pers HBO Max, ketiga pemeran utama beserta Michael Patrick King akan menjadi produser eksekutif dalam serial mendatang, And Just Like That. “Aku tumbuh dengan karakter-karakter ini dan aku tak sabar melihat bagaimana kisah mereka berkembang di babak baru ini, dengan kejujuran, kepedihan, tawa, dan kota tercinta yang selalu mendefinisikan mereka,” kata Sarah Aubrey selaku Kepala Bagian Asli Konten HBO Max. Meskipun jadwal perilisan And Just Like That belum ditetapkan, serta detail cerita serial ini belum diumumkan, penggemar diharap untuk sabar menunggu kabar terbaru dari serial ini.