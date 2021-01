JAKARTA - Wijaya Saputra atau yang biasa dikenal Wijin menegaskan tidak akan meninggalkan Gisel di tengah pusaran hukum.

“Apa pun itu, gue akan tetap berjalan sama Gisel,” ujar Wijin di channel YouTube Boy William, dikutip Okezone, Sabtu (9/1/2021).

Malahan menurut Wijin, rasa cintanya pada Gisel semakin besar.

“I love her so much, even more,” kata dia.

Wijin sendiri juga sudah membahas masalah yang kini Gisel hadapi. Dia mengajak sang kekasih untuk membangun kekuatan bersama.

“Pokoknya apapun yang terjadi, I love you. And then, kita kuat ya di dalam ya. We going together,” tegas Wijin.

