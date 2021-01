JAKARTA - Gisella Anastasia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video asusila pada pagi ini (8/1/2021). Jelang pemeriksaan, sahabat tampak memberikan dukungan padanya.

Salah satunya datang dari koreografer fashion, Edwan Handoko. Pria yang awam disapa Papah Edwan itu tampak menuliskan pesan haru penuh penguatan untuk ibu satu anak tersebut.

“Dear sister, terima kasih sudah memberikanku contoh tentang kemurahan hati. Terima kasih sudah menjadi salah satu support system untuk aku dan selalu mengingatkan betapa baiknya Tuhan itu dan betapa ajaibnya Dia,” ujarnya lewat Instagram.

Koreografer dengan pengalaman lebih dari 15 tahun itu kemudian menambahkan, “Terima kasih sudah menjadi salah satu adik terbaikku. (Orang) yang mengingatkan aku untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Terima kasih sudah berbagi rasa syukur untuk kasih karunia Tuhan.”

Papah Edwan juga berterima kasih karena Gisella Anastasia mampu menjadi sahabat yang menampung semua suka dan duka kehidupannya. Dia juga menilai, aktris Laundry Show itu sebagai contoh penyertaan Tuhan dalam hidup manusia.

Baca juga: Gisella Anastasia Jalani Pemeriksaan Kasus Video Syur Pagi Ini

Sang koreografer menambahkan, “Jika musim ini terasa berat, kita selalu yakin bahwa kita akan kuat berjalan bersama Tuhan. We are here for you (kami di sini untukmu). I love you and always will (aku mencintaimu dan akan selalu begitu.”

Unggahan sang koreografer kemudian dibanjiri dukungan dari warganet. Akun Instagram @dewi.lestari.s misalnya menuliskan, “Semangat untuk @gisel_la. Tuhanlah sumber pengampunan dan kekuatan 💜.”

Komentar lain datang dari @jost_n_jogi yang mengatakan, “Kasihan dan sedih. Hanya bisa bilang, hadapi dan kuatlah Gisel. Semua orang pernah bersalah dan berdosa. Saya cukup mendukungmu saja. Semangat ya.”

Sementara itu, Sandy Arifin memastikan Gisella Anastasia akan hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada hari ini (8/1/2021). Pemeriksaan atas kliennya, menurut Sandy, akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.*

Baca juga: Melaney Ricardo Puji Langkah Gisel Minta Maaf soal Video 19 Detik