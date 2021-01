JAKARTA - Pebulutangkis Kevin Sanjaya diketahui gagal mengikuti Thailand Open lantaran positif mengidap Covid-19. Hal tersebut diketahui usai dirinya menjalani swab test PCR pada Kamis, 31 Desember 2020.

Alhasil, rekannya yakni Marcus Fernaldi Gideon juga gagal untuk bisa mengikuti turnamen tersebut. Pasalnya, keduanya adalah pasangan ganda putra nomor satu dunia.

Mengetahui bahwa Kevin Sanjaya positif Covid-19, netizen sontak menyerbu akun Instagram milik Vidi Aldiano. Pasalnya, belum lama ini Vidi Aldiano beserta Yuki Kato, Angel Pieters, Enzy Storia, Cinta Laura Kiehl, Febby Rastanty, hingga Jessica Mila, sempat berkumpul dengan Kevin Sanjaya.

"Makan malam & tuker kado bersama sahabat swab massal yang gue baru sadar, kita tuh semua baru deket di tahun 2020 ya. Thank you for the good times guys!," tulis Vidi Aldiano pada 14 Desember 2020 kemarin.

Dalam unggahan video terbaru milik Vidi, netizen terlihat ramai menyerbu kolom komentar pelantun Gadis Genit tersebut dan memarahi pria 36 tahun tersebut. Mereka bahkan menyalahkan Vidi atas COVID-19 yang menjangkit tubuh Kevin Sanjaya sehingga ia gagal menjalani tiga turnamen di Thailand.

"Tolong dong jangan ngajak Kevin main mulu.. tuh kan jadi positif.. ahhh," tulis akun Ismailhamka.mz.

"Enggak usah sering-sering ngajak Kevin deh. dia atlit bukan artis. Beda kewajiban sebagai atlit nomer 1 dunia loh dia," tulis Hellotinker45.

Kendati demikian, beberapa netizen tampak membela sosok Vidi. Mereka menyebut bahwa tak adil rasanya jika publik menyalahkan Vidi lantaran kini Kevin Sanjaya terjangkit Covid-19.

"Untuk yang nyalahin Vidi gegara Kevin positif Covid: Lawak, pemikiran darimana tuh? Emang Kevin cuma ketemu Vidi doang? Be smart, jangan nge-blame orang lain lah. Doain aja Kevin cepat pulih and this f*ckin pandemic segera berlalu," tulis Jt.ruben.

(aln)