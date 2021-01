JAKARTA- Gisella Anastasia alias Gisel kembali menjadi sorotan warganet usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur, pada Selasa (29/12/2020). Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus perempuan 30 tahun tersebut mengakui bahwa pemeran wanita dalam video tersebut adalah dirinya.

Tak hanya itu pihaknya juga turut menetapkan pemeran pria alias MYD sebagai tersangka. Sebelum status Gisel sebagai saksi naik menjadi tersangka dirinta sempat berkomentar di Instagram mantan suaminya, Gading Marten.

Komentar tersebut pun kemudian banjir komentar dari warganet. Awalnya Gading membagikan potret liburannya di Bali bersama buah hatinya dengan Gisel, Gempita Nola Marten.

"Woohoooo!!! pertama kali Gempi cobain jetski hihi. Yeah we had so much fun," tulis Gading seperti dikutip Okezone, Rabu (30/12/2020).

Gisel kemudian ikut memberikan komentarnya dipostingan itu. "Pantesan seneng banget kemarin pemer abis jetski sama papa," tulisnya.

Lalu, dibalas lagi dengan tawa dan emoticon peluk dari Gading. Warganet kemudian membanjiri komentar tersebut. Sudah ada sekitar 609 komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang kembali menyinggung terkait kasus video syur.

"Jadi pemeran 19 detiknya beneran ya bun," tutur salah satu warganet.

Kemudian yang lainnya menerka-nerka bahwa Gisel telah berselingkuh dari Gading. Pasalnya, videonya bersama MYD diambil pada 2017. Kala itu Gisel masih berstatus sebagai istri anak Roy Marten tersebut. "Gading-Gisel bercerai tahun 2019, Gisel berhubungan dengan MYD tahun 2017. Berarti masih berstatus istrinya papa Ding tapi berhubungan dengan lelaki lain?" tutur warganet lain. Video syur mirip Gisel sebelumnya menghebohkan publik pada 7 November silam di media sosial. Beberapa pihak pun melaporkan kasus tersebut ke polisi lantaran dinilai meresahkan publik. Gisel sebelumnya juga sudah dua kali dimintai keterangan terkait kasus hingga ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2020.