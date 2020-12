JAKARTA - Rachel Vennya sepertinya tidak tahan lagi dengan segala cercaan netizen yang dialamatkan padanya usai memposting pose tanpa hijab.

Meski foto tersebut merupakan stok lama, netizen tampaknya tak mau peduli dan justru menghujat ibu dua anak tersebut di sosial media.

Kendati demikian, usai mengunggah foto bersama ibundanya, Rachel sempat dua kali membagikan potret dirinya tanpa mengenakan hijab. Bahkan di akun Instagram Storiesnya, saat ia melakukan promosi endorse, istri dari Niko Al Hakim ini kembali melepas hijabnya.

Ramainya komentar netizen terkait hal itu, membuat salah satu netizen yang mendukung Rachel kesal. Pemilik akun tersebut bahkan mencoba untuk menasehati netizen dan meminta agar mereka tak selalu menyudutkan wanita 26 tahun itu.

"Kok kalian pada bacot sih? serah” kak rachel mau ngapain, hijab atau tidak berhijab, atau sekedar post foto throwback— at the end it’s her f*ing choice dude respect her!!!. paling parah di komen ini sampe ada yang tanya “niko bikin hal apa yang ngecewain buna sampe buna kayak gini?” wtf???," tulis salah satu netizen dengan akun abbgaelle.

"Please respect her decision no matter what dan jangan usik kehidupan pribadi kak rachel even though she’s an influencer (being an influencer doesn’t mean you should know EVERYTHING about her life) , toh juga kak rachel tidak akan berubah sedikitpun, derajatnya tidak akan naik atau turun kan meskipun dia tidak berhijab atau berhijab?," sambungnya.

Sempat memilih untuk tutup mulut, Rachel Vennya akhirnya buka suara. Melalui kolom komentar, ia tampak mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya tersebut. "Hey, thankyou so much," balas Rachel Vennya pada kolom komentar. Hingga saat ini belum diketahui apakah Rachel benar-benar melepas hijabnya secara permanen atau tidak. Kendati demikian, saat dihubungi wartawan, ibunda dari Rachel, Vien Tasman menyebut bahwa beberapa hari lalu putrinya masih mengenakan hijab,