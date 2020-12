JAKARTA - Setelah penampilannya di tantangan 'Sing for Your Life' menuai kritik juri, kini Kezia Sirait berhasil memukau Ari Lasso cs di babak Showcase Indonesian Idol Special Season, pada Selasa (15/12/2020) malam.

Penampilannya melantunkan Keabadian berhasil membuat kelima juri Indonesian Idol memberi standing ovation. Maia Estianty menilai, Kezia memberikan warna lebih baik pada lagu itu dibandingkan penyanyi aslinya, Reza Artamevia.

"Saya termasuk orang yang ikut dalam proses rekaman lagu ini. Saya bisa bilang, Reza Artamevia penyanyi paling hebat waktu itu. Sekarang, kamu menyanyikan lagu itu lebih baik dari penyanyi aslinya," ungkapnya.

Tak hanya itu, ibu tiga anak tersebut bahkan memuji teknik bernyanyi Kezia Sirait. Dia juga meminta kontestan itu untuk mengajari para juri untuk melakukan teknik bernyanyi riff and runs.

Kezia Sirait sebelumnya juga sempat mendapatkan standing ovation dari lima juri Indonesian Idol pada babak Eliminasi 2. Kala itu dia menyanyikan All By Myself yang dipopulerkan Celine Dion, pada 1996.*

