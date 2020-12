JAKARTA - Atta Halilintar mengaku merindukan sosok ibunya, Lenggogeni Faruk Halilintar. Bukan tanpa alasan, pria 26 tahun tersebut sudah tak bertemu dengan ibundanya sejak setahun silam.

Istri Halilintar Anofial Asmid itu kini berada di Malaysia, sementara Atta menetap di Indonesia. Mereka memutuskan untuk tak saling berkunjung lantaran pandemi virus corona yang masih berlangsung.

Kekasih Aurel tersebut kemudian membagikan foto hitam putih bersama ibundanya di Instagram. Mereka tampak saling menempelkan pelipis masing-masing sambil tertawa.

"Mom, kapan pulang? Kangen ngobrol. Banyak banget yang mau Atta ceritain #1TahunLDR," tulis Atta di Instagram pribadinya seperti dikutip Okezone, Rabu (16/12/2020).

Unggahan tersebut lalu mendapatkan respon dari ibunya. Lenggogeni mengaku lebih merindukan putra sulungnya itu. Dia juga berharap dapat kembali berkumpul dengan keluarga lengkapnya.

"Iya sayang, mama lebih merindukan kamu . Semoga kita segera bisa kumpul bareng lagi ya. Mama enggak henti-hentinya doain kamu, doain yang terbaik untuk kamu. Love you so much," tulis ibunda Atta.

Sebelumnya Atta juga sempat mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung ke Malaysia pada Januari 2021. Dia juga berharap kala itu pandemi mulai mereda.

"Januari saya rencana ke Malaysia kalau selesai pandemi, soalnya kan saya juga ada tawaran pekerjaan di sana," tutur Atta seperti dikutip dari tayangan Silet yang tayang pada Selasa, (1/12/2020).

Dia kemudian menambahkan akan mengajak kekasihnya bertemu dengan orangtuanya. "Iya, bakal ajak dia (Aurel) juga ke sana," tuturnya kala itu.