JAKARTA - Jennie BLACKPINK menjadi idol K-Pop yang selalu menarik untuk disimak. Selain berparas cantik, Jennie juga multitalenta.

Pemilik nama lengkap Kim Jennie ini lahir di Anyang, Korea Selatan pada 16 Januari 1996. Ia sempat tinggal di Auckland, Selandia baru pada usia 10 tahun.

Memasuki usia 14 tahun, Jennie mulai terjun di dunia hiburan. Ia bergabung menjadi trainee di YG Entertainment pada tahun 2010.

Dari tahun 2012, Jennie beberapa kali menjadi model dan berkolaborasi dengan artis-artis YG Entertainment. Seperti menjadi bintang video klip That XX milik G Dragon dan Seungri di lagu GG Be.

Selama 6 tahun bergabung, Jennie akhirnya debut bersama BLACKPINK. Bersama Lisa, Jisoo, dan Rose, ia meluncurkan sejumlah hits seperti Boombayah, How You Like That, dan DDU-DU-DDU-DU.

Selain aktif bersama grupnya, Jennie juga meluncurkan karunya sendiri lewat album Solo yang rilis pada November 2018. Single debutnya itu meraih 240,8 juta streaming di Spotify pada Oktober 2020, menjadi lagu solois Korea yang paling banyak di streaming.

Hal menarik lainnya dari Jennie adalag gaya berpenampilannya. Ia gemar memakai pakaian dari brand ternama, seperti Gucci dan Chanel.

Karena itu lah, Jennie disebut sebagai versi perempuan dari G-Dragon BIGBANG, artis yang berada di satu naungan agensi. Pria itu memang kerap menjadi sorotan karena penampilan super trendi.

(edh)