LOS ANGELES - Aktor papan atas Hollywood, Chris Evans kembali menambah karakter ikonik dalam daftar portofolionya sebagai aktor.

Kini dengan membintangi film animasi Lightyear, Chris tidak hanya akan dikenal sebagai sang Kapten Amerika. Tapi melainkan juga sang karakter ikonik dalam kisah Toy Story, Buzz Lightyear.

Melansir Just Jared, Jumat (11/12/2020) Kamis 10 Desember kemarin, dalam perhelatan Disney Investor Day, pihak Disney secara resmi mengumumkan Chris Evan lah yang akan memerankan, mengisi suara Buzz Lightyear dalam film Lightyear.

Lightyear yang diproduksi oleh Pixar tersebut, merupakan film yang disebut mengisahkan kisah penting dari tokoh Buzz Lightyear asli.

“Diisi suaranya oleh @ChrisEvans, bersiaplah untuk merasa tak terbatas bersama Lightyear,” bunyi pengumuman Pixar lewat akun Twitter resminya.

Merespon video teaser Lightyear dengan durasi 31 detik yang sudah diluncurkan Disney Pixar, aktor berusia 39 tahun tersebut melalui akun Twitter pribadinya, menyebut dirinya bahkan sampai tak sanggup untuk berkata-kata.

“I don’t even have the words,” tulis Chris.

Bagi penikmat film yang sudah tak sabar menantikan aksi Chris sebagai Buzz Lightyear. Harus bersabar cukup lama, pasalnya Lightyear direncanakan baru akan tayang di bioskop-bioskop pada 17 Juni 2022.