LOS ANGELES - Aktris Amanda Seyfried ternyata pernah menolak tawaran untuk bedperan sebagai Gamora dalam film Guardians of the Galaxy. Dalam wawancara bersama The Direct, dia akhirnya mengungkapkan alasan menolak tawaran film itu.

Dia mengaku, tak mau menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdandan dan mengubah warna kulitnya menjadi hijau. "Aku tak mau menjadi bagian dari film Marvel pertama yang jeblok di pasaran. Lagipula siapa yang mau menonton film tentang pohon yang bisa bicara dan seekor rakun?” katanya.

Menurutnya, naskah film James Gunn itu bagus dan menarik. Tetapi dia tidak yakin bisa menghidupkan karakter Gamora. "Jika kau seorang bintang dengan berbagai film sukses lalu bermain dalam proyek yang buruk maka Hollywood tidak akan memaafkanmu," tuturnya menambahkan.

Akhirnya peran Gamora diperankan dengan sangat apik oleh aktris Zoe Saldana, berkat latar belakangnya sebagai penari dan pengalaman berakting dalam beberapa film laga. Seyfried kemudian mengaku, dia sudah salah menilai karakter putri angkat Thanos itu.

Di bawah arahan James Gunn, Guardians of the Galaxy tak hanya dibintangi oleh Zoe Saldana. Film itu juga dibintangi Chris Pratt (Peter Quill), Dave Bautista (Drax the Destroyer), Bradley Cooper (Rocket), dan Vin Diesel (Groot). Film Guardians of the Galaxy menjadi film superhero paling sukses pada 2014 dan terlaris ketiga di Amerika Utara. Film ini berhasil meraup lebih dari USD770 juta, kesuksesannya pun masih dipuji hingga sekarang.