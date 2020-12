JAKARTA - Setelah melewati babak audisi, kini saatnya para peserta Indonesian Idol Special Season memasuki tahap eliminasi pertama. Dalam babak ini, mereka harus mampu melewati tantangan The Crucial 60.

Peserta diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka hanya dalam waktu tak lebih dari 60 detik. Dari lima peserta berusia 17 tahun, Sharen Fernandez menjadi salah satu yang paling menarik perhatian para juri.

Bersaing dengan Caecilia Terry, Syafira Febrina, Khalishah Maheswari, dan Glory Satya, Sharen membawakan lagu Fly Me to The Moon yang dipopulerkan Frank Sinatra pada 1964. Tak disangka, juri memuji penampilan centilnya.

Bahkan Ari Lasso memberi tepuk tangan meriah dan pujian, sementara Judika tampak tenggelam dalam penampilannya. "Lucu ya suaranya. Imut-imut tapi manis," kata Ari Lasso seperti dikutip dari channel YouTube Indonesia Idol, pada Kamis (3/12/2020).

Di lain pihak, Sharen Fernandez mengaku, cukup lega setelah tampil di hadapan para juri. Dia cukup percaya diri dengan karakter vokal dan lagu yang dipilihnya. "Karena dari teman satu batch, cuma aku yang punya karakter (vokal) seperti itu. Jadi pede sih," ungkapnya.

Hasilnya, vokal imut Sharen Fernandez mampu memikat hati juri dan membawanya masuk ke babak selanjutnya. Dia lolos dari babak eliminasi pertama bersama Khalisha Maheswari yang memiliki karakter vokal berbeda darinya. "Kalian berdua memiliki genre yang sama namun dengan karakter vokal yang sangat berbeda. Sharen Fernandez lebih ke old style, tapi Khalishah punya vokal tren masa kini. Jadi dua-duanya baik dan lanjut ke babak selanjutnya," ujar Rossa.