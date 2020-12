JAKARTA - Memasuki babak eliminasi pertama, Indonesian Idol Special Season kembali menghadirkan peserta unik. Kali ini, Elijah Meleachi sukses menarik perhatian dean juri.

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka harus menampilkan penampilan terbaik di The Crucial 60, dimana peserta hanya boleh bernyanyi dengan waktu 60 detik.

Kemudian kelompok yang berisi 5 peserta memasuki panggung eliminasi. Ada Elijah Meleachi, Maede Bagus, Mark Natama, Shelsa Ekasara, dan Monica Tania.

Baca Juga: Lolos Babak Eliminasi Indonesian Idol, Elijah Meleachi Janji Cukur Kumis

Saat memasuki ruangan, penampilan Elijah sudah menarik perhatian Ari Lasso. Ia meminta Anang menilai penampilan Elijah dengan kemeja nyentrik dan topi.

"Nang, coba jelaskan penampilan peserta yang itu," kata Ari, dikutip dari tayangan Indonesian Idol RCTI, Selasa (1/12/2020).

"Fashion tukang ngangon sapi," canda Anang.

Kemudian Elijah menampilkan penampilannya di babak The Crucial 60 lewat lagu At Least dari Etta James. Dilanjutkan dengan penampilan peserta lainnya.

"Kalau sampe lolos tolong kumisnya cukur yang kanan kiri, sisain tengah," kata Ari. Saat pengumuman, juri menyebut semua peserta lolos ke babak selanjutnya, kecuali Monica Tania. Elijah yang sempat ditakuti juri sangat bersyukur ketika namanya disebut lolos. Dia pun berjanji akan mencukur kumisnya, yang selama ini telah dia rawat sejak SMA. "Ternyata masih dikasih kesempatan untuk memberikan yang lebih baik di eliminasi kedua nanti. Nantinya bakal cukur kumis. Dan yang kedua mudah-mudaha bisa memberikan yang terbaik," kata Elijah.