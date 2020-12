JAKARTA - Ayya Renita wanita bernama asli Renita Dwi Cahya yang merupakan pelawak, pembawa acara, dan juga aktris. Baru - baru ini dia dikenal dalam sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta dia berperan sebagai Kiki.

Ayya Renita yang saat ini sedang sibuk syuting Ikatan Cinta, dia sempat mengikuti program dari RCTI+, yang berjudul Live Chat Plus. Lalu Ayya menceritakan perannya dalam sinetron Ikatan Cinta “Jadi peran Kiki itu adalah ART nya mas Al. dan si Kiki ini bakal jadi temannya mba Andin” ujar Ayya.

Baca Juga:

Terkenal Kocak, Pasangan Anwar dan Ayya Renita Tunjukkan Sisi Romantis

Romantis, Anwar BAB Kirim Bunga hingga Bikin Kue Cucur untuk Ayya Renita

Kemudian Ayya juga menceritakan bahwa sinetron Ikatan Cinta itu tentang keluarga terus juga tentang percintaan. Setelah itu Ayya juga memberitahu bahwa adegan yang sangat sulit “Aku FTV ke Bali terus aku jadi anak track - trackan geng motor. Terus dikasih waktu 2 jam latihan itu yang paling susah” ujar Ayya.

Lalu Ayya memberitahu bahwa ketika di lokasi syuting yang paling iseng adalah Arya Saloka. Setelah itu ada pertanyaan dari username nurul97 “Kalau disuruh milih lebih suka main sinetron/film kak? Alasannya kenapa” lalu Ayya menjawab “Aku lebih suka main sinetron karena duitnya banyak” ujar Ayya. Walau pernah ditawari film Ayya mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk bermain di film.

Kemudian ada juga pertanyaan dari username Yogi_yanto “Suka dukanya syuting Ikatan Cinta apa nih?” lalu Ayya langsung menjawab “Ga Ada dukanya sih semuanya suka. Jadi kita kalau ada yang bt satu kita langsung minta dihibur” ujar Ayya.

RCTI+ yang menghadirkan berbagai macam program eksklusif yang tidak tayang di televisi, dan hanya tayang di aplikasi RCTI+. Para fans dapat berinteraksi langsung dengan para idolanya melalui program RCTI+ yang berjudul Live Chat Plus. Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ menjelaskan “kami membuat Live Chat Plus sebagai program interaksi antara fans dengan artis idolanya. Di Live Chat Plus, penonton dapat berinteraksi dengan artis dari berbagai macam sinetron seperti pemain sinetron Amanah Wali 4, pemain sinetron Ikatan Cinta, bahkan sampai kontestan Masterchef Indonesia. Semua bisa disaksikan secara gratis dan no ribet tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.”

Nonton terus Live Chat plus dan hanya ada di RCTI+ bisa disaksikan melalui link https://www.rctiplus.com/programs/568/live-chat-plus/episode/18146/jadi-art-di-ikatan-cinta-ayya-renita-punya-cerita-seru. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link https://www.rctiplus.com

Tentang RCTI+ :

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.

• Website: https://www.rctiplus.com/

• Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/

• Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus

• Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/

• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in

• App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599

(aln)