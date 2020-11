JAKARTA - Pecinta sinetron Amanah Wali 4 yang tayang di RCTI, pasti tak asing dengan sosok Sukirman yang diperankan Reinold Lawalata. Dalam sinetron ini Sukirman merupakan seorangan preman yang mau bertaubat akan tetapi mendapatkan banyak godaan.

Diantara kesibukan Reinold syuting sinetron Amanah Wali 4, Reinold berbagi cerita tentang sinetron Amanah Wali 4 dalam program RCTI+ berjudul Live Chat Plus. “Menurut saya ada komedinya, ada dramanya, ada kejahatannya, ada agamanya juga. Jadi menurut saya sinetron ini lengkap banget” ujar Rinold.

Reinold yang lahir di Ambon juga mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang iseng ketika berada di lokasi syuting. Bukan hanya dia, Reinold menceritakan temannya yang berasal sama dari stand up comedian berperan sebagai Untung juga sering iseng di lokasi shooting.

Lalu ketika ditanya “kalau break syuting lebih milih tidur, ngopi atau nongkrong sesama?” kemudian Reinold menjawab “kalau break syuting gitu nongkrong bersama. Tapi di masa pandemi gini kita tetap jaga jarak."

Baca Juga:

- Harini Sondakh Mengaku Kesusahan Lakukan Adegan Sinetron

- Abadikan Anya Geraldine sedang Mandi, Gading Marten Buat Warganet Iri

RCTI+ menghadirkan berbagai macam program eksklusif yang tidak tayang di televisi, hanya tayang di aplikasi RCTI+. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya selebriti yang ikut mengisi acara Live Chat Plus. Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ menjelaskan “kami membuat Live Chat Plus sebagai program interaksi antara fans dengan artis idolanya. Di Live Chat Plus, penonton dapat berinteraksi dengan artis dari berbagai macam sinetron seperti pemain sinetron Amanah Wali 4, pemain sinetron Ikatan Cinta, bahkan sampai kontestan Masterchef Indonesia. Semua bisa disaksikan secara gratis dan no ribet tanpa perlu registrasi terlebih dahulu.”

Nonton terus Live Chat Plus dan hanya ada di RCTI+ bisa disaksikan melalui link ini. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk menonton banyak konten seru lainnya melalui link berikut.

(LID)