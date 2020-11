SEOUL - Akhirnya penantian Army akan album spesial terbaru BTS, BE (Deluxe Edition) berakhir sudah. Jumat siang, tepat pukul 2 siang KST atau 12.00 WIB BTS akhirnya merilis MV dari lagu utama yang diusung di album BE, Life Goes On.

Lagu itu digambarkan sebagai lagu hip-hop alternatif yang unik khas dengan suara melodi gitar akustik. Video klip Life Goes On bertambah spesial, karena MV ini disutradarai oleh sang maknae alias personel termuda BTS, Jeon Jungkook.

Jin, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga, dan V mencoba menyerukan pesan penuh semangat dari BTS kepada para pendengar dan penggemar setianya di seluruh dalam menghadapi situasi sulit yang tak terduga.

Di album spesial BE (Deluxe Edition) terdapat total 8 lagu, 7 lagu baru, Life Goes On, Fly To My Room, Blue & Grey, Telepathy, Dis-ease, Stay, Skit serta ditambah lagu full berbahasa Inggris pertama BTS, Dynamite.

BTS terlibat aktif dalam proses penggarapan album. Termasuk partisipasi Jin, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga, dan V sebagai komposer dan penulis lirik di total 8 lagu tersebut. Demikian seperti dilansir Allkpop, Jumat (20/11/2020).

