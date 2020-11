JAKARTA - Nagita Slavina belum lama ini mengenalkan bakat terpendamnya. Wanita yang akrab disapa Gigi diam-diam piawai mendesain busana.

Berawal dari kegemarannya mengoleksi baju tidur, Nagita Slavina berpikir untuk membuat desain sendiri.

“Dari sebelum pandemi ini, aku memang suka pakai baju tidur kalau di rumah. Biasa kalau mau tidur aku harus selalu pakai baju yang matching. Lalu datang, deh, pandemi corona ini, yang mengharuskan aku stay di rumah saja. So, comes my idea untuk bikin koleksi baju tidur,” ungkap Gigi di Jakarta belum lama ini.

Lantas akankah Nagita Slavina alih profesi sebagai desainer dan meninggalkan panggung hiburan? Menjawab pertanyaan itu, Gigi tegas membantah.

“Aku enggak bisa jadi desainer,” kata dia.

Nagita Slavina menerangkan, dia hanya bisa mencetuskan ide awal pembuatan busana saja. Sehingga Gigi tetap butuh bantuan sosok yang sudah biasa mendesain pakaian.

“Misalnya, terinspirasi dari sesuatu, muncul ide untuk desain baju. Nanti aku sampaikan kepada desainer. Selanjutnya, desainer yang mengembangkan ideku tadi,” jelas Nagita Slavina, yang kali ini menuangkan ide pembuatan baju tidur Claire lewat desainer muda Cynthia Tan.

(edh)