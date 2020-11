SEOUL - Setelah cukup lama fokus melakukan aktivitas promosi di pasar internasional, BTS akan melakukan comeback Korea. Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu akan menyapa para penggemar setianya dengan karya album musik terbaru, BE.

Dilansir Allkpop, Kamis (19/11/2020), sebagai rangkaian persiapan comeback BTS, Big Hit Entertainment sudah merilis tracklist alias daftar lagu yang terdapat dalam album BE tersebut. Di album BE ini, tujuh personel BTS akan menyuguhkan total 7 lagu baru.

Life Goes On didapuk sebagai lagu utama. Sisanya ada How to Tour My Room, Blue & Grey, Skit, Moment, Sickness, Stay dan pastinya hits terbaru yang sudah dirilis sekaligus single lagu berbahasa Inggris pertama BTS, Dynamite.

BE sekaligus video klip title track Life Goes On dijadwalkan siap dirilis serentak pada Jumat 20 November pukul 14.00 KST. Para personel BTS terlibat langsung dalam penggarapan musik, konsep, desain, hingga penyutradaraan.

(LID)