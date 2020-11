SEOUL - Album terbaru CNBLUE ‘RE-CODE’ memulai debutnya dengan sangat mulus. Mini album tersebut berhasil mendominasi chart Top Albums iTunes di 10 kawasan dan negara, pada 18 November 2020.

Selain Indonesia, album itu juga berjaya di beberapa negara lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Turki, hingga Meksiko. Mini album ‘RE-CODE’ juga mendominasi chart Pop Album iTunes di 15 negara.

Mini album kedelapan CNBLUE tersebut setidaknya menduduki posisi lima besar chart itu di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Yonghwa cs merilis ‘RE-CODE’ dan single utama Then, Now, and Forever pada 17 November silam.*

(SIS)