JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia kemarin baru saja memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus dugaan video syur yang mirip dirinya. Diperiksa selama kurang lebih 5 jam, saat keluar dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, mantan istri Gading Marten tersebut memilih untuk irit berbicara.

Dalam kesempatan itu, Gisel memilih menjawab pertanyaan wartawan secara singkat. Bahkan ia berdalih tak mau berlama-lama lantaran tak mengenakan face shield.

"Saya mengikuti prosesnya saja sebagai warga negara yang baik," ungkap Gisel pada kesempatan tersebut.

"Aku nggak bawa face shield, maaf banget," lanjutnya.

Sementara itu, tekanan terkait kabar miring video syur mirip dirinya tentu membuat ibu satu anak ini merasa psikologisnya terganggu. Apalagi dirinya mendapatkan cukup banyak tekanan hingga hujatan dari para netizen.

Menanggapi hal itu, Gisel mengaku bahwa saat ini dirinya tengah sibuk mendekatkan diri pada sang pencipta. Bahkan ia merasa bahwa kehidupannya jauh lebih damai lantaran dekat dengan sang pencipta.

"Sekarang dapat tekanan dari orang-orang, dari netizen, yang merasa tahu sebaiknya aku ngapain gitu kan. Yang kayak balikan saja, blablabla," jelas Gisel dalam tayangan iSeleb, iNews TV.

"Di luar dari semua itu, malah it's amazing now karena sekarang aku lagi on fire on firenya sama sang pencipta. Lagi benar-benar kayaknya uhh mantep banget nih, hidup nih lagi damai banget," tandasnya.

(aln)