JAKARTA - Kedekatan antara Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani masih belum menemui titik terang. Meski mantan suami Angel Lelga tersebut getol mendekati Kalina untuk menjadi kekasihnya.

Baru saja gagal membina rumah tangga dengan mantan suami ketiganya, Kalina mengaku ia hanya mencari sosok pria yang bekerja keras dan mau bertanggung jawab.

“Yang penting dia kerja keras dan bertanggung jawab, karena masalah rezeki sudah diatur dan yang pasti kalau bukan kita yang cari enggak akan ketemu. Doa sampai gimana juga kalau berusaha enggak akan dapat,” kata Kalina, dikutip STARPRO Indonesia, Selasa (17/11/2020).

Soal nasib hubungannya dengan Vicky Prasetyo, Kalina hanya menerangkan ia pribadi menghargai pria yang mau bekerja bukan hanya menjadi ‘kucing’ yang menunggu umpan.

“Saya menghargai banget laki-laki yang mau bekerja, bukan hanya duduk apalagi jadi kucing. Sorry to say, maaf ya kalau ada yang ngerasa,” imbuhnya.

Soal kepastian apakah dirinya akan menerima pernyataan cinta pria yang mengklaim dirinya sebagai gladiator cinta tersebut. Dengan tegas Kalina mengatakan sejauh ini status hubungannya dengan Vicky cukup diketahui mereka berdua.

“Kita sudah ada pembahasan, tapi cukup kita berdua saja yang tahu dulu,” tutup Kalina.

Kalina Oktarani diketahui pertama kali menikah dengan pesulap dan presenter, Deddy Corbuzier pada 2005. Dari pernikahan ini, Kalina dikaruniai satu orang putra, Deddy Corbuzier. 31 Januari 2013 keduanya resmi bercerai, kemudian 4 tahun kemudian Kalina dipersunting oleh seorang pria bernama Hendrayan. Dari pernikahannya dengan sang suami kedua, Kalina kala itu diketahui sempat hamil namun sayangnya mengalami keguguran. Terakhir, di masa awal pandemi tepatnya 16 Maret 2020 Kalina menikah siri dengan pria bernama Insank Nasruddin.