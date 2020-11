SEOUL - Kang Ha Neul mendapat tawaran proyek akting layar lebar lagi. Kali ini, ia didekati untuk membintangi film berjudul Streaming.

Portal berita lokal, Xportsnews pertama melaporkan jika Kang Ha Neul sudah ditawari peran sebagai karakter utama Streaming. Jika menerimanya, ia akan berperan sebagai seorang YouTuber, yang kisah hidupnya menjadi cerita utama Streaming.

TH Company selaku agensi Kang Ha Neul membenarkan jika aktornya mendapat tawaran tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan yang dibuat antara agensi dan Kang Ha Neul.

"Kang Ha Neul memang sudah mendapatkan tawaran untuk membintangi film Streaming, tapi saat ini ia sedang mempelajarinya," kata agensi seperti dilansir Soompi, Senin (16/11/2020).

Streaming akan mulai digarap pada Maret mendatang. Jo Chang Ho, sutradara drama Justice dipercaya untuk mengarahkan film yang didistribusikan oleh Lotte Entertainment ini.

Di sisi lain, Kang Ha Neul memiliki beberapa daftar proyek syuting saat ini. Selain tampil di drama River Where the Moon Rises, ia juga membintangi The Pirates 2: The Goblin Flag, lanjutan film hits The Pirates (2014).

