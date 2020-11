LOS ANGELES - Film Fantastic Beasts 3 tampaknya tak butuh waktu lama menemukan pengganti Johnny Depp. Hanya beberapa hari setelah Depp mundur dari peran sebagai Gellert Grindelwald, Warner Bros. sudah melirik Mads Mikkelsen sebagai pengganti.

Dikutip CBR dari laporan Deadline, Rabu (11/11/2020), Warner Bros memilih bintang Doctor Strange itu sebagai pemeran Gellert Grindelwald berikutnya. Beberapa sumber menyebutkan, Mads merupakan pilihan utama dari sang sutradara, David Yates.

Johnny Depp sendiri akhirnya mengundurkan diri pekan lalu setelah diminta oleh Warner Bros. usai ia terlilit beberapa skandal dan kasus hukum. Depp sudah memerankan karakter Grindelwald di dua film pertama Fantastic Beasts, yakni Where to Find Them dan The Crimes of Grindelwald.

Disutradarai oleh David Yates serta ditulis langsung oleh J.K. Rowling dan Steve Kloves, Fantastic Beasts 3 dijadwalkan akan debut di bioskop pada 15 Juli 2022. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller hingga Jude Law masih akan kembali menghidupkan karakter-karakter mereka dari film sebelumnya.

