SEOUL - Taemin resmi comeback sebagai solois dengan merilis Never Gonna Dance Again: Act 2. Taemin menggandeng juniornya, Wendy untuk menyanyikan Be Your Enemy, salah satu lagu di full album ketiganya ini.

Dalam siaran VLive-nya, Taemin menjelaskan mengapa menggandeng vokalis utama Red Velvet. Menurut penuturan maknae SHINee ini, Be Your Enemy sebenarnya sudah selesai direkam, sebelum ia akhirnya mengajak Wendy berduet.

“Sebelum Wendy membantuku untuk lagu ini, aku telah merekamnya sendiri. Tapi tak peduli seberapa sering aku dengarkan, aku pikir hasilnya akan lebih baik jika dinyanyikan duet bersama oleh seorang pria dan perempuan,” kata Taemin, dikutip Soompi, Rabu (11/11/2020).

Merasa membutuhkan suara penyanyi perempuan, terlintas lah nama Wendy di benak Taemin sebagai rekan duet. Idol kelahiran 1993 itu mengaku mengajak Wendy secara langsung untuk menjadi rekan duetnya.

“Aku meminta Wendy karena aku sangat menyukai suaranya. Wendy pun tanpa ragu-ragu langsung menyetujui ajakan tersebut, sehingga kami bisa menyelesaikan lagu ini dengan indah,” tutup Taemin.

Never Gonna Dance Again : Act 2 resmi dirilis pada 9 November secara digital dan fisik. Taemin juga merilis MV (music video) untuk lagu utama album ini, IDEA.

