SEOUL - Kabar baik bagi para penggemar personel boy group Wei, Kim Yo Han. Posisi Kim Yo Han di drama School 2021 disebutkan tidak akan berubah.

Sebelumnya judul drama mengalami perubahan dari School 2020 menjadi School 2021.

Hal ini dikonfirmasi melalui keterangan seorang sumber dari stasiun televisi KBS, selaku pihak pihak stasiun televisi yang akan menayangkan drama tersebut pada 9 November kemarin.

“Kim Yo Han akan menjadi aktor utama karakter protagonis di drama School 2021 yang akan disiarkan pada paruh pertama tahun 2021,” bunyi keterangan sumber dari KBS, dikutip Soompi, Selasa (10/11/2020).

Sementara itu sumber dari tim School 2021 menyebutkan, tidak seperti plot cerita School 2020 yang berdasarkan dari novel Oh, My Men. Drama School 2021 akan hadir dengan plot cerita yang baru, begitu juga dengan para karakter di dalamnya.

Sebelumnya, untuk School 2020, Kim Yo Han didapuk memerankan Kim Tae Jin, seorang atlet Taekwondo yang berhenti menjadi atlet setelah mengalami cederea pergelangan kaki yang cukup parah. Ditambah kegagalan bisnis milik sang ayah, menjadikan Kim Tae Jin harus pindah ke satu sekolah menengah kejuruan.

Sejauh ini, di School 2021 belum disebutkan jelas tentang karakter baru yang akan diperankan oleh juara pertama ajang pencarian bakat Produce X 101 tersebut.

