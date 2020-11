JAKARTA - Atta Halilintar datang dengan kabar duka. Lewat media sosial, Atta Halilintar diketahui sedang jatuh sakit. Terlihat Atta sedang terbaring lemah.

Pria 25 tahun tersebut membagikan foto ketika terbaring lemas dengan selang infus di tangannya.

"Aku juga manusia, aku akan kembali kuat, janji," tulisnya melengkapi keterangan foto seperti dikutip Okezone.

Unggahan tersebut pun sontak mendapatkan komentar dari rekan-rekannya. Tak sedikit pula yang mendoakan kesembuhan kekasih Aurel Hermansyah itu.

"Cepet sembuh @attahalilintar," tulis Sara Wijayanto. "Cepet sembuh bang Atta," imbuh yang lain.

Tak hanya itu, Aurel juga turut mendoakan kekasihnya. Ia membagikan foto Atta ketika tengah dikompres di Insta Story pribadinya. "Get well very soon," tulisnya.

Namun sayang masih belum diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita Atta Halilintar.

