JAKARTA - Kondisi kesehatan Atta Halilintar tampaknya tengah menurun. Hal itu diketahui dari postingan terbaru sang YouTuber di akun Instagram pribadinya, pada 4 November 2020.

Pria 25 tahun tersebut membagikan foto dirinya saat terbaring lemas dengan selang infus di tangannya. “Aku juga manusia. Aku akan kembali kuat. Janji,” katanya sebagai keterangan foto pada Rabu (4/10/2020).

Unggahan tersebut menuai komentar dan doa dari penggemar dan publik. Mereka memberikan doa terbaik untuk kesembuhan kekasih Aurel Hermansyah tersebut.

“Cepet sembuh @attahalilintar,” ungkap Sara Wijayanto di kolom komentar. Lainnya mengatakan, “Cepet sembuh Bang Atta.”

Tak hanya itu, Aurel Hermansyah juga turut mendoakan sang kekasih lewat unggahan di Insta Story. Dia membagikan foto saat sang YouTuber yang tengah dikompres dengan doa berbunyi, “Get well very soon (Semoga lekas sembuh secepatnya.”

Sayang, hingga berita ini diturunkan, masih belum diketahui secara pasti apa penyakit yang diderita Atta Halilintar.*

