JAKARTA - Prambanan Jazz 2020 berlangsung di masa pandemi virus corona. Otomatis, cara penyajian pagelaran festival musik jazz dengan background Candi Prambanan tersebut dihadirkan dengan cara berbeda.

Prambanan Jazz 2020 yang berlangsung pada 31 Oktober dan 1 November 2020 dikemas secara virtual. Penonton menyaksikan acara tersebut secara streaming. Sementara itu pengisi acara hadir di Kompleks Candi Prambanan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Berikut sederet fakta Prambanan Jazz 2020 yang dirangkum Okezone:

1. Virtual selama 14 Jam

Prambanan Jazz 2020 berlangsung dua hari. Selama dua hari itu pula tayangan virtual Prambanan Jazz 2020 mengudara menampilkan sederet musisi papan atas Indonesia.

Dengan tayang virtual selama 14 jam, Prambanan Jazz 2020 menjadi event musik live pertama di Indonesia dengan durasi terpanjang, dengan rincian 6 jam di hari pertama dan 8 jam di hari kedua. Penonton yang hadir secara virtual hingga akhir sebanyak 35 penonton

"Prambanan Jazz Virtual Festival 2020 ini menjadi festival musik live pertama dengan durasi terpanjang. Terima kasih atas support yang dilakukan. Kami menyatakan apapun kondisi yang ada kita harus berjalan dan tak menyerah dengan kondisi pandemi ini semoga ini bisa berakhir. Konser musik bisa digelar. Kita berusaha menjalankan ini dan selalu memperbaharui semangat kita," ujar Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia, promotor Prambanan Jazz 2020.

2. Minus musisi Mancanegara

Sejak hadir pada 2015, Prambanan Jazz selalu konsisten menghadirkan musisi mancanegara sebagai bintang tamu. Mulai dari Kenny G, Boyz II Men, Sarah Brightman, Diana Krall, Boyzone hingga Calum Scott. Namun imbas pandemi virus corona, Prambanan Jazz 2020 tak ada kehadiran musisi mancanegara.

Prambanan Jazz 2020 hari pertama telah dilaksanakan pada Sabtu 31 Oktober 2020. Line up hari pertama diisi oleh Joko in Berlin, Fourtwnty, Isyana Sarasvati, Pusakata, Tompi dan ditutup oleh Tulus. Kemudian hari kedua dibuka lewat penampilan The Every Day Band, kemudian Nadin Amizah, Sinten Remen, Andmesh, Pamungkas, Ardhito Pramono dan ditutup oleh penampilan Yura Yunita.

3. Ardhito Pramono Terjatuh Ardhito Pramono membuka penampilan dengan lagu Trash Talkin. Kemudian tempo semakin cepat, Ardhito tampil enerjik di lagu Say Hello. Yogyakarta kala itu diguyur hujan. Gerimis membasahi panggung Prambanan Jazz 2020. Ardhito yang tampil semangat seketika terjatuh akibat lantai panggung yang licin saat menyanyikan lagu Say Hello. Ardhito kemudian bangkit dan tetap tampil profesional meski sempat mengalami masalah. "Kejatuhan tadi membawa kita lebih beruntung," ujar Ardhito. Baca Juga: Tata Janeeta Tak Sengaja Pamer Wajah Suami Barunya, Raden Brotoseno? Alasan Shah Rukh Khan Minta Istri Bercadar dan Ganti Nama 4. Dipuji Menparekraf Wishnutama Perhelatan Prambanan Jazz 2020 dengan cara virtual tetap disambut positif Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama. Festival musik yang berlangsung di masa sulit ini bak sebuah harapan untuk industri kreatif. "Dengan tagline 'New Hope, New Experience' Prambanan Jazz tahun ini punya makna mendalam. Harapan baik bagi para pelaku industri kreatif khususnya subsektor musik," ujar Wishnutama dalam sambutan virtual Prambanan Jazz 2020.