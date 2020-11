JAKARTA - Layaknya selebriti Hollywood yang memiliki kebiasaan merayakan Halloween setiap 31 Oktober, sebagian selebriti Indonesia juga tak ketinggalan ikut merayakan hari Halloween. Contohnya celebrity chef ternama, Farah Quinn.

Dari penelusuran Okezone, Minggu (1/11/2020) di linimasa sosial media, Farah kompak merayakan perayaan Happy Halloween bersama kedua anaknya, Armand dan Yaya. Ketiganya terlihat kompak berdandan mengenakan riasan wajah ala karakter Joker.

Tapi menariknya, Farah, Armand dan si kecil Yaya berdandan ala Joker untuk merayakan Halloween sambil berlatih golf dengan mengenakan setelan outfit polo shirt warna merah dan bawahan putih.

Baca Juga:

- Kim Kardashian Ubah Rumah Jadi Laba-Laba Raksasa Demi Rayakan Halloween

- Alasan Shah Rukh Khan Minta Istri Bercadar dan Ganti Nama

Dari keterangan foto yang ditulis oleh chef lulusan Le Cordon Bleu Institute of Culinary Arts tersebut, Farah langsung melanjutkan aktivitasnya di dapur, membuat aneka kue, setelah merayakan Halloween sambil bermain golf.

“Creeping it real with my, at today’s practice. Happy Halloween. Terus lanjut bikin Cake Vanilla yang simple pakai chocolate marshmallow icing, dihias dengan Rumballs,” tulis Farah.

(LID)