JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar film laga. The Swordsman, film Korea perdana yang dibintangi Joe Taslim akhirnya tayang di Indonesia mulai Kamis (29/10/2020) di bioskop CGV.

Film garapan Choi Jae Hoon ini terpilih sebagai pembuka Festival Film Korea Indonesia atau KIFF 2020 yang resmi dimulai sejak 28 Oktober hingga 31 Oktober 2020.

The Swordsman menjadi salah satu dari 17 film Korea dan Indonesia yang akan diputar selama penyelenggaraan KIFF 2020. The Beauty Inside, On Your Wedding Day, Juror 8, A Taxi Driver, The Witch, Parasite, Deliver Us from Evil, Gundala, Habibie & Ainun 3, Perempuan Tanah Jahanam adalah beberapa film diantaranya.

Dalam film ini, Joe Taslim beradu akting dengan sejumlah bintang Korea ternama. Seperti Jang Hyuk, Lee Min Hyuk, Kim Hyeon Soo, dan Jeong Man Sik.

Mengisahkan tentang pendekar pedang masa dinasti Joseon, Tae Yool (Jang Hyuk) yang menghilang. Setelah itu, muncul Gurutai (Joe Taslim), ahli pedang Dinasti Qing yang ingin menjadi terbaik di Dinasti Joseon.

Suatu hari anak buah Gurutai menculik Tae Ok, putri Tae Yool. Lantaran hal ini, sang pendekar pedang kembali beraksi demi menyelamatkan sang putri.

